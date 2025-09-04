Divisas / REGN
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
REGN: Regeneron Pharmaceuticals Inc
585.50 USD 10.44 (1.82%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de REGN de hoy ha cambiado un 1.82%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 578.73, mientras que el máximo ha alcanzado 587.67.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Regeneron Pharmaceuticals Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
REGN News
- Garetosmab de Regeneron reduce lesiones óseas en más del 90% en ensayo FOP
- Garetosmab de Regeneron muestra reducción de más del 90% en lesiones óseas en ensayo de FOP
- Regeneron’s garetosmab shows over 90% reduction in bone lesions in FOP trial
- Garetosmab de Regeneron muestra reducción del 90% en lesiones óseas en pacientes con FOP
- Garetosmab de Regeneron muestra reducción del 90% en lesiones óseas en FOP
- Regeneron’s garetosmab shows 90% reduction in bone lesions in FOP patients
- Kymera inicia con calificación Outperform por potencial de fármaco para la piel
- Kymera inicia con calificación de Mejor Rendimiento por potencial de fármaco dermatológico
- Kymera initiated at Outperform on potential of lead skin drug
- How Trump's Drug Pricing Policies Could Trigger An Epic Pharma Collapse
- REGN Loses 21.1% Year to Date: Buy, Sell or Hold the Sock?
- 2 More Stocks With 1,000% Upside
- Strength Seen in Travere (TVTX): Can Its 26.2% Jump Turn into More Strength?
- Regeneron's Libtayo Combo Achieves Nearly Double Survival Rate In Advanced Lung Cancer Compared To Chemotherapy - Regeneron Pharmaceuticals (NASDAQ:REGN)
- Libtayo plus chemotherapy shows double five-year survival rate in lung cancer
- What's Happening With Regeneron Pharma Stock On Monday? - Regeneron Pharmaceuticals (NASDAQ:REGN)
- NKTR Shares Surge 38.2% in a Week: Here's What You Should Know
- Regeneron advances allergy pipeline with positive Phase 3 trial results
- Regeneron antibody treatments show promise against cat and birch allergies
- 2 Beaten-Down Stocks to Buy on the Dip
- RHHBY Posts Positive Data on Vabysmo in nAMD at Euretina Congress
- Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) Presents at Wells Fargo 20th Annual
- Sanofi stock falls as amlitelimab Phase III results disappoint
- SNY Down Despite Eczema Candidate Meeting Goal in Phase III Study
Rango diario
578.73 587.67
Rango anual
476.48 1061.60
- Cierres anteriores
- 575.06
- Open
- 581.76
- Bid
- 585.50
- Ask
- 585.80
- Low
- 578.73
- High
- 587.67
- Volumen
- 890
- Cambio diario
- 1.82%
- Cambio mensual
- 0.85%
- Cambio a 6 meses
- -7.20%
- Cambio anual
- -44.45%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B