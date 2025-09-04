CotizacionesSecciones
Divisas / REGN
REGN: Regeneron Pharmaceuticals Inc

585.50 USD 10.44 (1.82%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de REGN de hoy ha cambiado un 1.82%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 578.73, mientras que el máximo ha alcanzado 587.67.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Regeneron Pharmaceuticals Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
578.73 587.67
Rango anual
476.48 1061.60
Cierres anteriores
575.06
Open
581.76
Bid
585.50
Ask
585.80
Low
578.73
High
587.67
Volumen
890
Cambio diario
1.82%
Cambio mensual
0.85%
Cambio a 6 meses
-7.20%
Cambio anual
-44.45%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B