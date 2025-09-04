KurseKategorien
REGN: Regeneron Pharmaceuticals Inc

598.71 USD 13.21 (2.26%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von REGN hat sich für heute um 2.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 583.92 bis zu einem Hoch von 600.00 gehandelt.

Verfolgen Sie die Regeneron Pharmaceuticals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
583.92 600.00
Jahresspanne
476.48 1061.60
Vorheriger Schlusskurs
585.50
Eröffnung
589.52
Bid
598.71
Ask
599.01
Tief
583.92
Hoch
600.00
Volumen
2.249 K
Tagesänderung
2.26%
Monatsänderung
3.13%
6-Monatsänderung
-5.10%
Jahresänderung
-43.20%
