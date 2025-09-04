Währungen / REGN
REGN: Regeneron Pharmaceuticals Inc
598.71 USD 13.21 (2.26%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von REGN hat sich für heute um 2.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 583.92 bis zu einem Hoch von 600.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die Regeneron Pharmaceuticals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
583.92 600.00
Jahresspanne
476.48 1061.60
- Vorheriger Schlusskurs
- 585.50
- Eröffnung
- 589.52
- Bid
- 598.71
- Ask
- 599.01
- Tief
- 583.92
- Hoch
- 600.00
- Volumen
- 2.249 K
- Tagesänderung
- 2.26%
- Monatsänderung
- 3.13%
- 6-Monatsänderung
- -5.10%
- Jahresänderung
- -43.20%
