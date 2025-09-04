货币 / REGN
REGN: Regeneron Pharmaceuticals Inc
575.06 USD 2.47 (0.43%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日REGN汇率已更改0.43%。当日，交易品种以低点567.30和高点579.30进行交易。
关注Regeneron Pharmaceuticals Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
REGN新闻
- Regeneron公司治疗FOP的garetosmab药物在临床试验中显示骨病变减少超过90%
- 再生元的garetosmab在FOP患者中显示90%骨病变减少
- Kymera initiated at Outperform on potential of lead skin drug
- How Trump's Drug Pricing Policies Could Trigger An Epic Pharma Collapse
- REGN Loses 21.1% Year to Date: Buy, Sell or Hold the Sock?
- 2 More Stocks With 1,000% Upside
- Strength Seen in Travere (TVTX): Can Its 26.2% Jump Turn into More Strength?
- Regeneron's Libtayo Combo Achieves Nearly Double Survival Rate In Advanced Lung Cancer Compared To Chemotherapy - Regeneron Pharmaceuticals (NASDAQ:REGN)
- Libtayo plus chemotherapy shows double five-year survival rate in lung cancer
- What's Happening With Regeneron Pharma Stock On Monday? - Regeneron Pharmaceuticals (NASDAQ:REGN)
- NKTR Shares Surge 38.2% in a Week: Here's What You Should Know
- Regeneron advances allergy pipeline with positive Phase 3 trial results
- Regeneron antibody treatments show promise against cat and birch allergies
- 2 Beaten-Down Stocks to Buy on the Dip
- RHHBY Posts Positive Data on Vabysmo in nAMD at Euretina Congress
- Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) Presents at Wells Fargo 20th Annual
- Sanofi stock falls as amlitelimab Phase III results disappoint
- SNY Down Despite Eczema Candidate Meeting Goal in Phase III Study
- Raymond James maintains Market Outperform rating on Regeneron stock
- Sanofi stock rating reiterated by Leerink after mixed amlitelimab results
- Why Is Sanofi Stock Tumbling Thursday? - Sanofi (NASDAQ:SNY)
- Sanofi Tumbles As New Eczema Drug Lags Dupixent's 'Compelling Bar'
日范围
567.30 579.30
年范围
476.48 1061.60
- 前一天收盘价
- 572.59
- 开盘价
- 572.50
- 卖价
- 575.06
- 买价
- 575.36
- 最低价
- 567.30
- 最高价
- 579.30
- 交易量
- 1.164 K
- 日变化
- 0.43%
- 月变化
- -0.94%
- 6个月变化
- -8.85%
- 年变化
- -45.44%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值