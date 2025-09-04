통화 / REGN
REGN: Regeneron Pharmaceuticals Inc
591.99 USD 6.72 (1.12%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
REGN 환율이 오늘 -1.12%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 591.01이고 고가는 603.46이었습니다.
Regeneron Pharmaceuticals Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
REGN News
- Can Regeneron Change The Paradigm In Multiple Myeloma — And Undercut J&J?
- NTLA Completes Enrollment in Pivotal Study on HAE Candidate, Stock Up
- Regeneron, FOP 임상서 garetosmab, 90% 이상 병변 감소
- Regeneron’s garetosmab shows over 90% reduction in bone lesions in FOP trial
- Regeneron, FOP 환자 대상 임상서 뼈 병변 90% 감소 효과
- Regeneron’s garetosmab shows 90% reduction in bone lesions in FOP patients
- 키메라, 주요 피부 약물 잠재력으로 ’아웃퍼폼’ 등급 시작
- Kymera initiated at Outperform on potential of lead skin drug
- How Trump's Drug Pricing Policies Could Trigger An Epic Pharma Collapse
- REGN Loses 21.1% Year to Date: Buy, Sell or Hold the Sock?
- 2 More Stocks With 1,000% Upside
- Strength Seen in Travere (TVTX): Can Its 26.2% Jump Turn into More Strength?
- Regeneron's Libtayo Combo Achieves Nearly Double Survival Rate In Advanced Lung Cancer Compared To Chemotherapy - Regeneron Pharmaceuticals (NASDAQ:REGN)
- Libtayo plus chemotherapy shows double five-year survival rate in lung cancer
- What's Happening With Regeneron Pharma Stock On Monday? - Regeneron Pharmaceuticals (NASDAQ:REGN)
- NKTR Shares Surge 38.2% in a Week: Here's What You Should Know
- Regeneron advances allergy pipeline with positive Phase 3 trial results
- Regeneron antibody treatments show promise against cat and birch allergies
- 2 Beaten-Down Stocks to Buy on the Dip
- RHHBY Posts Positive Data on Vabysmo in nAMD at Euretina Congress
- Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) Presents at Wells Fargo 20th Annual
- Sanofi stock falls as amlitelimab Phase III results disappoint
- SNY Down Despite Eczema Candidate Meeting Goal in Phase III Study
- Raymond James maintains Market Outperform rating on Regeneron stock
