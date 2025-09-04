Dövizler / REGN
REGN: Regeneron Pharmaceuticals Inc
591.99 USD 6.72 (1.12%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
REGN fiyatı bugün -1.12% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 591.01 ve Yüksek fiyatı olarak 603.46 aralığında işlem gördü.
Regeneron Pharmaceuticals Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
REGN haberleri
- Can Regeneron Change The Paradigm In Multiple Myeloma — And Undercut J&J?
- NTLA Completes Enrollment in Pivotal Study on HAE Candidate, Stock Up
- Regeneron’un garetosmab ilacı FOP denemesinde kemik lezyonlarında %90’ın üzerinde azalma gösterdi
- Regeneron’s garetosmab shows over 90% reduction in bone lesions in FOP trial
- Regeneron’un garetosmabı FOP hastalarında kemik lezyonlarını %90 azalttı
- Regeneron’s garetosmab shows 90% reduction in bone lesions in FOP patients
- Kymera, cilt ilacının potansiyeli nedeniyle Outperform ile değerlendiriliyor
- Kymera initiated at Outperform on potential of lead skin drug
- How Trump's Drug Pricing Policies Could Trigger An Epic Pharma Collapse
- REGN Loses 21.1% Year to Date: Buy, Sell or Hold the Sock?
- 2 More Stocks With 1,000% Upside
- Strength Seen in Travere (TVTX): Can Its 26.2% Jump Turn into More Strength?
- Regeneron's Libtayo Combo Achieves Nearly Double Survival Rate In Advanced Lung Cancer Compared To Chemotherapy - Regeneron Pharmaceuticals (NASDAQ:REGN)
- Libtayo plus chemotherapy shows double five-year survival rate in lung cancer
- What's Happening With Regeneron Pharma Stock On Monday? - Regeneron Pharmaceuticals (NASDAQ:REGN)
- NKTR Shares Surge 38.2% in a Week: Here's What You Should Know
- Regeneron advances allergy pipeline with positive Phase 3 trial results
- Regeneron antibody treatments show promise against cat and birch allergies
- 2 Beaten-Down Stocks to Buy on the Dip
- RHHBY Posts Positive Data on Vabysmo in nAMD at Euretina Congress
- Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) Presents at Wells Fargo 20th Annual
- Sanofi stock falls as amlitelimab Phase III results disappoint
- SNY Down Despite Eczema Candidate Meeting Goal in Phase III Study
- Raymond James maintains Market Outperform rating on Regeneron stock
Günlük aralık
591.01 603.46
Yıllık aralık
476.48 1061.60
- Önceki kapanış
- 598.71
- Açılış
- 602.54
- Satış
- 591.99
- Alış
- 592.29
- Düşük
- 591.01
- Yüksek
- 603.46
- Hacim
- 2.353 K
- Günlük değişim
- -1.12%
- Aylık değişim
- 1.97%
- 6 aylık değişim
- -6.17%
- Yıllık değişim
- -43.84%
21 Eylül, Pazar