КотировкиРазделы
Валюты / REGN
Назад в Рынок акций США

REGN: Regeneron Pharmaceuticals Inc

575.06 USD 2.47 (0.43%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс REGN за сегодня изменился на 0.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 567.30, а максимальная — 579.30.

Следите за динамикой Regeneron Pharmaceuticals Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости REGN

Дневной диапазон
567.30 579.30
Годовой диапазон
476.48 1061.60
Предыдущее закрытие
572.59
Open
572.50
Bid
575.06
Ask
575.36
Low
567.30
High
579.30
Объем
1.164 K
Дневное изменение
0.43%
Месячное изменение
-0.94%
6-месячное изменение
-8.85%
Годовое изменение
-45.44%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.