Валюты / REGN
REGN: Regeneron Pharmaceuticals Inc
575.06 USD 2.47 (0.43%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс REGN за сегодня изменился на 0.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 567.30, а максимальная — 579.30.
Следите за динамикой Regeneron Pharmaceuticals Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
567.30 579.30
Годовой диапазон
476.48 1061.60
- Предыдущее закрытие
- 572.59
- Open
- 572.50
- Bid
- 575.06
- Ask
- 575.36
- Low
- 567.30
- High
- 579.30
- Объем
- 1.164 K
- Дневное изменение
- 0.43%
- Месячное изменение
- -0.94%
- 6-месячное изменение
- -8.85%
- Годовое изменение
- -45.44%
