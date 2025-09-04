CotationsSections
Devises / REGN
REGN: Regeneron Pharmaceuticals Inc

591.99 USD 6.72 (1.12%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de REGN a changé de -1.12% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 591.01 et à un maximum de 603.46.

Suivez la dynamique Regeneron Pharmaceuticals Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
591.01 603.46
Range Annuel
476.48 1061.60
Clôture Précédente
598.71
Ouverture
602.54
Bid
591.99
Ask
592.29
Plus Bas
591.01
Plus Haut
603.46
Volume
2.353 K
Changement quotidien
-1.12%
Changement Mensuel
1.97%
Changement à 6 Mois
-6.17%
Changement Annuel
-43.84%
