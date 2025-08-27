Moedas / PLD
PLD: Prologis Inc
113.90 USD 0.07 (0.06%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PLD para hoje mudou para -0.06%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 113.38 e o mais alto foi 116.41.
Veja a dinâmica do par de moedas Prologis Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PLD Notícias
Faixa diária
113.38 116.41
Faixa anual
85.35 127.65
- Fechamento anterior
- 113.97
- Open
- 114.74
- Bid
- 113.90
- Ask
- 114.20
- Low
- 113.38
- High
- 116.41
- Volume
- 5.130 K
- Mudança diária
- -0.06%
- Mudança mensal
- 1.24%
- Mudança de 6 meses
- 1.39%
- Mudança anual
- -10.06%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh