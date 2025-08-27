Dövizler / PLD
PLD: Prologis Inc
113.48 USD 1.69 (1.47%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PLD fiyatı bugün -1.47% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 113.26 ve Yüksek fiyatı olarak 115.31 aralığında işlem gördü.
Prologis Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PLD haberleri
Günlük aralık
113.26 115.31
Yıllık aralık
85.35 127.65
- Önceki kapanış
- 115.17
- Açılış
- 115.04
- Satış
- 113.48
- Alış
- 113.78
- Düşük
- 113.26
- Yüksek
- 115.31
- Hacim
- 5.453 K
- Günlük değişim
- -1.47%
- Aylık değişim
- 0.87%
- 6 aylık değişim
- 1.01%
- Yıllık değişim
- -10.39%
21 Eylül, Pazar