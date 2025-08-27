Währungen / PLD
PLD: Prologis Inc
115.17 USD 1.27 (1.12%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PLD hat sich für heute um 1.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 113.88 bis zu einem Hoch von 115.79 gehandelt.
Verfolgen Sie die Prologis Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
113.88 115.79
Jahresspanne
85.35 127.65
- Vorheriger Schlusskurs
- 113.90
- Eröffnung
- 114.10
- Bid
- 115.17
- Ask
- 115.47
- Tief
- 113.88
- Hoch
- 115.79
- Volumen
- 5.380 K
- Tagesänderung
- 1.12%
- Monatsänderung
- 2.37%
- 6-Monatsänderung
- 2.52%
- Jahresänderung
- -9.06%
