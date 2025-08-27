KurseKategorien
PLD: Prologis Inc

115.17 USD 1.27 (1.12%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PLD hat sich für heute um 1.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 113.88 bis zu einem Hoch von 115.79 gehandelt.

Verfolgen Sie die Prologis Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

PLD News

Tagesspanne
113.88 115.79
Jahresspanne
85.35 127.65
Vorheriger Schlusskurs
113.90
Eröffnung
114.10
Bid
115.17
Ask
115.47
Tief
113.88
Hoch
115.79
Volumen
5.380 K
Tagesänderung
1.12%
Monatsänderung
2.37%
6-Monatsänderung
2.52%
Jahresänderung
-9.06%
