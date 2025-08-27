Divisas / PLD
PLD: Prologis Inc
113.90 USD 0.07 (0.06%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PLD de hoy ha cambiado un -0.06%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 113.38, mientras que el máximo ha alcanzado 116.41.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Prologis Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
PLD News
- U.S. state visit yields record 150 billion pounds of investment, UK says
- BofA optimista sobre Prologis ante señales de que inquilinos firman contratos más rápido
- BofA bullish on Prologis on signs tenants moving faster to sign leases
- BofA Securities mejora la acción de ProLogis a Comprar por perspectivas de crecimiento
- BofA Securities upgrades ProLogis stock to Buy on growth outlook
- Earnings Growth & Price Strength Make Prologis (PLD) a Stock to Watch
- The Paradigm Shift No Investor Can Ignore
- RQI: Quality Income Paid Monthly From Real Estate Holdings (NYSE:RQI)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Prologis, Inc. (PLD) Presents at BofA Securities 2025 Global Real Estate Conference
- Prologis en la Conferencia de BofA Securities: Crecimiento estratégico en medio de desafíos
- What If Everyone Is Wrong About REITs? Here's My Contrarian View
- Prologis (PLD) Stock Slides as Market Rises: Facts to Know Before You Trade
- Deep Undervaluation Makes SEGRO A Potential Acquisition Target (OTCMKTS:SEGXF)
- How I Would Invest $1.8 Billion In Powerball Winnings
- Prologis: Stable Debt, Growing Dividends, Long Term Tailwinds (NYSE:PLD)
- Prologis: The Logistics Leader With High Data Center Ambitions To Watch (NYSE:PLD)
- Prologis: Buy This Quality Industrial Warehouse REIT For Income And Growth (NYSE:PLD)
- New to Investing? This 1 Finance Stock Could Be the Perfect Starting Point
- Prologis (PLD) Dips More Than Broader Market: What You Should Know
- Prologis (PLD) Outperforms Broader Market: What You Need to Know
Rango diario
113.38 116.41
Rango anual
85.35 127.65
- Cierres anteriores
- 113.97
- Open
- 114.74
- Bid
- 113.90
- Ask
- 114.20
- Low
- 113.38
- High
- 116.41
- Volumen
- 5.130 K
- Cambio diario
- -0.06%
- Cambio mensual
- 1.24%
- Cambio a 6 meses
- 1.39%
- Cambio anual
- -10.06%
