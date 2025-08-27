CotizacionesSecciones
PLD: Prologis Inc

113.90 USD 0.07 (0.06%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de PLD de hoy ha cambiado un -0.06%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 113.38, mientras que el máximo ha alcanzado 116.41.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Prologis Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

PLD News

Rango diario
113.38 116.41
Rango anual
85.35 127.65
Cierres anteriores
113.97
Open
114.74
Bid
113.90
Ask
114.20
Low
113.38
High
116.41
Volumen
5.130 K
Cambio diario
-0.06%
Cambio mensual
1.24%
Cambio a 6 meses
1.39%
Cambio anual
-10.06%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B