PLD: Prologis Inc

113.48 USD 1.69 (1.47%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PLD ha avuto una variazione del -1.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 113.26 e ad un massimo di 115.31.

Segui le dinamiche di Prologis Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
113.26 115.31
Intervallo Annuale
85.35 127.65
Chiusura Precedente
115.17
Apertura
115.04
Bid
113.48
Ask
113.78
Minimo
113.26
Massimo
115.31
Volume
5.453 K
Variazione giornaliera
-1.47%
Variazione Mensile
0.87%
Variazione Semestrale
1.01%
Variazione Annuale
-10.39%
20 settembre, sabato