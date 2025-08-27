Valute / PLD
PLD: Prologis Inc
113.48 USD 1.69 (1.47%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PLD ha avuto una variazione del -1.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 113.26 e ad un massimo di 115.31.
Segui le dinamiche di Prologis Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
113.26 115.31
Intervallo Annuale
85.35 127.65
- Chiusura Precedente
- 115.17
- Apertura
- 115.04
- Bid
- 113.48
- Ask
- 113.78
- Minimo
- 113.26
- Massimo
- 115.31
- Volume
- 5.453 K
- Variazione giornaliera
- -1.47%
- Variazione Mensile
- 0.87%
- Variazione Semestrale
- 1.01%
- Variazione Annuale
- -10.39%
20 settembre, sabato