CotationsSections
Devises / PLD
Retour à Actions

PLD: Prologis Inc

113.48 USD 1.69 (1.47%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de PLD a changé de -1.47% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 113.26 et à un maximum de 115.31.

Suivez la dynamique Prologis Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PLD Nouvelles

Range quotidien
113.26 115.31
Range Annuel
85.35 127.65
Clôture Précédente
115.17
Ouverture
115.04
Bid
113.48
Ask
113.78
Plus Bas
113.26
Plus Haut
115.31
Volume
5.453 K
Changement quotidien
-1.47%
Changement Mensuel
0.87%
Changement à 6 Mois
1.01%
Changement Annuel
-10.39%
20 septembre, samedi