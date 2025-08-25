Валюты / PLD
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
PLD: Prologis Inc
113.97 USD 0.29 (0.25%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PLD за сегодня изменился на -0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 112.88, а максимальная — 114.88.
Следите за динамикой Prologis Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PLD
- BofA настроен оптимистично в отношении Prologis на фоне признаков ускорения подписания договоров аренды
- BofA bullish on Prologis on signs tenants moving faster to sign leases
- BofA Securities повышает рейтинг акций ProLogis до "Покупать" на фоне перспектив роста
- BofA Securities upgrades ProLogis stock to Buy on growth outlook
- Earnings Growth & Price Strength Make Prologis (PLD) a Stock to Watch
- The Paradigm Shift No Investor Can Ignore
- RQI: Quality Income Paid Monthly From Real Estate Holdings (NYSE:RQI)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Prologis, Inc. (PLD) Presents at BofA Securities 2025 Global Real Estate Conference
- Prologis at BofA Securities Conference: Strategic Growth Amid Challenges
- What If Everyone Is Wrong About REITs? Here's My Contrarian View
- Prologis (PLD) Stock Slides as Market Rises: Facts to Know Before You Trade
- Deep Undervaluation Makes SEGRO A Potential Acquisition Target (OTCMKTS:SEGXF)
- How I Would Invest $1.8 Billion In Powerball Winnings
- Prologis: Stable Debt, Growing Dividends, Long Term Tailwinds (NYSE:PLD)
- Prologis: The Logistics Leader With High Data Center Ambitions To Watch (NYSE:PLD)
- Prologis: Buy This Quality Industrial Warehouse REIT For Income And Growth (NYSE:PLD)
- New to Investing? This 1 Finance Stock Could Be the Perfect Starting Point
- Prologis (PLD) Dips More Than Broader Market: What You Should Know
- Prologis (PLD) Outperforms Broader Market: What You Need to Know
- This Eli Lilly Analyst Is No Longer Bearish; Here Are Top 4 Upgrades For Wednesday - Amer Sports (NYSE:AS), Eli Lilly (NYSE:LLY)
- Why Is Welltower (WELL) Down 0.1% Since Last Earnings Report?
- Scotiabank upgrades ProLogis stock rating to Sector Perform on stable outlook
- IYR: Betting On REITs' Recovery (NYSEARCA:IYR)
Дневной диапазон
112.88 114.88
Годовой диапазон
85.35 127.65
- Предыдущее закрытие
- 114.26
- Open
- 113.97
- Bid
- 113.97
- Ask
- 114.27
- Low
- 112.88
- High
- 114.88
- Объем
- 5.902 K
- Дневное изменение
- -0.25%
- Месячное изменение
- 1.31%
- 6-месячное изменение
- 1.45%
- Годовое изменение
- -10.00%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.