OLO: Olo Inc Class A
10.28 USD 0.02 (0.19%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do OLO para hoje mudou para 0.19%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.26 e o mais alto foi 10.28.
Veja a dinâmica do par de moedas Olo Inc Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
10.26 10.28
Faixa anual
4.56 10.54
- Fechamento anterior
- 10.26
- Open
- 10.27
- Bid
- 10.28
- Ask
- 10.58
- Low
- 10.26
- High
- 10.28
- Volume
- 6.164 K
- Mudança diária
- 0.19%
- Mudança mensal
- 0.49%
- Mudança de 6 meses
- 69.36%
- Mudança anual
- 108.94%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh