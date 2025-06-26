通貨 / OLO
OLO: Olo Inc Class A
10.28 USD 0.02 (0.19%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
OLOの今日の為替レートは、0.19%変化しました。日中、通貨は1あたり10.26の安値と10.28の高値で取引されました。
Olo Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
10.26 10.28
1年のレンジ
4.56 10.54
- 以前の終値
- 10.26
- 始値
- 10.27
- 買値
- 10.28
- 買値
- 10.58
- 安値
- 10.26
- 高値
- 10.28
- 出来高
- 6.164 K
- 1日の変化
- 0.19%
- 1ヶ月の変化
- 0.49%
- 6ヶ月の変化
- 69.36%
- 1年の変化
- 108.94%
