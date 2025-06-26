КотировкиРазделы
OLO: Olo Inc Class A

10.28 USD 0.02 (0.19%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс OLO за сегодня изменился на 0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.26, а максимальная — 10.28.

Следите за динамикой Olo Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
10.26 10.28
Годовой диапазон
4.56 10.54
Предыдущее закрытие
10.26
Open
10.27
Bid
10.28
Ask
10.58
Low
10.26
High
10.28
Объем
6.164 K
Дневное изменение
0.19%
Месячное изменение
0.49%
6-месячное изменение
69.36%
Годовое изменение
108.94%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.