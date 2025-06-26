Валюты / OLO
OLO: Olo Inc Class A
10.28 USD 0.02 (0.19%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OLO за сегодня изменился на 0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.26, а максимальная — 10.28.
Следите за динамикой Olo Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
10.26 10.28
Годовой диапазон
4.56 10.54
- Предыдущее закрытие
- 10.26
- Open
- 10.27
- Bid
- 10.28
- Ask
- 10.58
- Low
- 10.26
- High
- 10.28
- Объем
- 6.164 K
- Дневное изменение
- 0.19%
- Месячное изменение
- 0.49%
- 6-месячное изменение
- 69.36%
- Годовое изменение
- 108.94%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.