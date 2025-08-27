Moedas / NCNO
NCNO: nCino Inc
30.88 USD 0.25 (0.82%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NCNO para hoje mudou para 0.82%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 30.82 e o mais alto foi 31.04.
Veja a dinâmica do par de moedas nCino Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
30.82 31.04
Faixa anual
18.75 43.19
- Fechamento anterior
- 30.63
- Open
- 30.82
- Bid
- 30.88
- Ask
- 31.18
- Low
- 30.82
- High
- 31.04
- Volume
- 85
- Mudança diária
- 0.82%
- Mudança mensal
- -2.34%
- Mudança de 6 meses
- 11.24%
- Mudança anual
- -2.49%
