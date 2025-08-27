Dövizler / NCNO
NCNO: nCino Inc
29.63 USD 0.92 (3.01%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NCNO fiyatı bugün -3.01% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 29.55 ve Yüksek fiyatı olarak 30.79 aralığında işlem gördü.
nCino Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
29.55 30.79
Yıllık aralık
18.75 43.19
- Önceki kapanış
- 30.55
- Açılış
- 30.79
- Satış
- 29.63
- Alış
- 29.93
- Düşük
- 29.55
- Yüksek
- 30.79
- Hacim
- 5.135 K
- Günlük değişim
- -3.01%
- Aylık değişim
- -6.29%
- 6 aylık değişim
- 6.74%
- Yıllık değişim
- -6.44%
21 Eylül, Pazar