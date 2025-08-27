Währungen / NCNO
NCNO: nCino Inc
30.55 USD 0.08 (0.26%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NCNO hat sich für heute um -0.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 30.45 bis zu einem Hoch von 31.23 gehandelt.
Verfolgen Sie die nCino Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
NCNO News
- nCino skizziert auf Piper Sandler Konferenz Wachstumsstrategie mit KI-Lösungen
- nCino at Piper Sandler Conference: AI Banking Leadership
- After Golden Cross, nCino (NCNO)'s Technical Outlook is Bright
- nCino, Inc. (NCNO) Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2025 Transcript
- nCino auf Goldman Sachs Konferenz: KI und strategisches Wachstum
- nCino at Goldman Sachs Conference: AI and Strategic Growth
- Morgan Stanley upgrades nCino on pricing shift, AI push and growth outlook
- Tuesday’s Insider Trades: Key Buys and Sells in US Stocks Revealed
- nCino director Horing sells $117.5 million in shares
- Ncino (NCNO) director Horing sells $17.6 million in stock
- nCino stock price target raised to $39 by UBS on strong FQ2 results
- nCino: Despite A Strong Showing, This Play Is Still Drastically Overvalued (NASDAQ:NCNO)
- These Analysts Increase Their Forecasts On Ncino Following Better-Than-Expected Q2 Earnings - Ncino (NASDAQ:NCNO)
- Stock Market Today: Dow Rises, Nasdaq Seesaws With Nvidia Earnings And AI Data Center Boom In Focus (Live Coverage)
- MongoDB To Rally Around 63%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - American Airlines Group (NASDAQ:AAL), Heico (NYSE:HEI)
- Salesforce, Palantir lead market cap stock movers this Wednesday
- Kohl's Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins MongoDB, Canada Goose, Donaldson Company And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL), Coty (NYSE:COTY)
- MongoDB, EchoStar lead market cap stock movers on Wednesday
- Truist Securities raises nCino stock price target to $32 on growth initiatives
- nCino stock price target raised to $34 from $28 at Piper Sandler
- Keefe, Bruyette & Woods raises nCino stock price target to $34.50
- No one is expecting a global boom. This former hedge-fund manager says it’s coming and has a way to play it.
- nCino stock price target raised to $38 from $33 at Needham on strong Q2
- nCino stock price target raised to $36 by Raymond James on strong F2Q26
Tagesspanne
30.45 31.23
Jahresspanne
18.75 43.19
- Vorheriger Schlusskurs
- 30.63
- Eröffnung
- 30.82
- Bid
- 30.55
- Ask
- 30.85
- Tief
- 30.45
- Hoch
- 31.23
- Volumen
- 3.399 K
- Tagesänderung
- -0.26%
- Monatsänderung
- -3.38%
- 6-Monatsänderung
- 10.05%
- Jahresänderung
- -3.54%
