KurseKategorien
Währungen / NCNO
Zurück zum Aktien

NCNO: nCino Inc

30.55 USD 0.08 (0.26%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NCNO hat sich für heute um -0.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 30.45 bis zu einem Hoch von 31.23 gehandelt.

Verfolgen Sie die nCino Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NCNO News

Tagesspanne
30.45 31.23
Jahresspanne
18.75 43.19
Vorheriger Schlusskurs
30.63
Eröffnung
30.82
Bid
30.55
Ask
30.85
Tief
30.45
Hoch
31.23
Volumen
3.399 K
Tagesänderung
-0.26%
Monatsänderung
-3.38%
6-Monatsänderung
10.05%
Jahresänderung
-3.54%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K