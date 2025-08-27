통화 / NCNO
NCNO: nCino Inc
29.63 USD 0.92 (3.01%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NCNO 환율이 오늘 -3.01%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 29.55이고 고가는 30.79이었습니다.
nCino Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
NCNO News
- nCino, AI 기반 뱅킹 솔루션으로 성장 강조
- nCino at Piper Sandler Conference: AI Banking Leadership
- After Golden Cross, nCino (NCNO)'s Technical Outlook is Bright
- nCino, Inc. (NCNO) Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2025 Transcript
- nCino, 골드만삭스 컨퍼런스서 AI 및 전략적 성장 논의
- nCino at Goldman Sachs Conference: AI and Strategic Growth
- Morgan Stanley upgrades nCino on pricing shift, AI push and growth outlook
- Tuesday’s Insider Trades: Key Buys and Sells in US Stocks Revealed
- nCino director Horing sells $117.5 million in shares
- Ncino (NCNO) director Horing sells $17.6 million in stock
- nCino stock price target raised to $39 by UBS on strong FQ2 results
- nCino: Despite A Strong Showing, This Play Is Still Drastically Overvalued (NASDAQ:NCNO)
- These Analysts Increase Their Forecasts On Ncino Following Better-Than-Expected Q2 Earnings - Ncino (NASDAQ:NCNO)
- Stock Market Today: Dow Rises, Nasdaq Seesaws With Nvidia Earnings And AI Data Center Boom In Focus (Live Coverage)
- MongoDB To Rally Around 63%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - American Airlines Group (NASDAQ:AAL), Heico (NYSE:HEI)
- Salesforce, Palantir lead market cap stock movers this Wednesday
- Kohl's Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins MongoDB, Canada Goose, Donaldson Company And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL), Coty (NYSE:COTY)
- MongoDB, EchoStar lead market cap stock movers on Wednesday
- Truist Securities raises nCino stock price target to $32 on growth initiatives
- nCino stock price target raised to $34 from $28 at Piper Sandler
- Keefe, Bruyette & Woods raises nCino stock price target to $34.50
- No one is expecting a global boom. This former hedge-fund manager says it’s coming and has a way to play it.
- nCino stock price target raised to $38 from $33 at Needham on strong Q2
- nCino stock price target raised to $36 by Raymond James on strong F2Q26
일일 변동 비율
29.55 30.79
년간 변동
18.75 43.19
- 이전 종가
- 30.55
- 시가
- 30.79
- Bid
- 29.63
- Ask
- 29.93
- 저가
- 29.55
- 고가
- 30.79
- 볼륨
- 5.135 K
- 일일 변동
- -3.01%
- 월 변동
- -6.29%
- 6개월 변동
- 6.74%
- 년간 변동율
- -6.44%
