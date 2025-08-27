Divisas / NCNO
NCNO: nCino Inc
30.63 USD 0.64 (2.13%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NCNO de hoy ha cambiado un 2.13%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 30.01, mientras que el máximo ha alcanzado 31.23.
Siga la dinámica de la pareja de divisas nCino Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
NCNO News
- nCino en la Conferencia de Piper Sandler: Liderazgo en Banca con IA
- After Golden Cross, nCino (NCNO)'s Technical Outlook is Bright
- nCino, Inc. (NCNO) Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2025 Transcript
- nCino en la Conferencia de Goldman Sachs: IA y Crecimiento Estratégico
- Morgan Stanley mejora la calificación de nCino por cambio de precios, impulso de IA y perspectivas de crecimiento
- Tuesday’s Insider Trades: Key Buys and Sells in US Stocks Revealed
- nCino director Horing sells $117.5 million in shares
- nCino stock price target raised to $39 by UBS on strong FQ2 results
- nCino: Despite A Strong Showing, This Play Is Still Drastically Overvalued (NASDAQ:NCNO)
- These Analysts Increase Their Forecasts On Ncino Following Better-Than-Expected Q2 Earnings - Ncino (NASDAQ:NCNO)
- Stock Market Today: Dow Rises, Nasdaq Seesaws With Nvidia Earnings And AI Data Center Boom In Focus (Live Coverage)
- MongoDB To Rally Around 63%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - American Airlines Group (NASDAQ:AAL), Heico (NYSE:HEI)
- Salesforce, Palantir lead market cap stock movers this Wednesday
- Kohl's Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins MongoDB, Canada Goose, Donaldson Company And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL), Coty (NYSE:COTY)
- MongoDB, EchoStar lead market cap stock movers on Wednesday
- Truist Securities raises nCino stock price target to $32 on growth initiatives
- nCino stock price target raised to $34 from $28 at Piper Sandler
- Keefe, Bruyette & Woods raises nCino stock price target to $34.50
Rango diario
30.01 31.23
Rango anual
18.75 43.19
- Cierres anteriores
- 29.99
- Open
- 30.09
- Bid
- 30.63
- Ask
- 30.93
- Low
- 30.01
- High
- 31.23
- Volumen
- 4.188 K
- Cambio diario
- 2.13%
- Cambio mensual
- -3.13%
- Cambio a 6 meses
- 10.34%
- Cambio anual
- -3.28%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B