NCNO: nCino Inc
29.99 USD 0.26 (0.86%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NCNO за сегодня изменился на -0.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.84, а максимальная — 30.45.
Следите за динамикой nCino Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости NCNO
- nCino на конференции Piper Sandler: лидерство в банковских ИИ-решениях
- nCino at Piper Sandler Conference: AI Banking Leadership
- After Golden Cross, nCino (NCNO)'s Technical Outlook is Bright
- nCino, Inc. (NCNO) Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2025 Transcript
- nCino на конференции Goldman Sachs: ИИ и стратегический рост
- nCino at Goldman Sachs Conference: AI and Strategic Growth
- Morgan Stanley upgrades nCino on pricing shift, AI push and growth outlook
- Tuesday’s Insider Trades: Key Buys and Sells in US Stocks Revealed
- nCino director Horing sells $117.5 million in shares
- Ncino (NCNO) director Horing sells $17.6 million in stock
- nCino stock price target raised to $39 by UBS on strong FQ2 results
- nCino: Despite A Strong Showing, This Play Is Still Drastically Overvalued (NASDAQ:NCNO)
- These Analysts Increase Their Forecasts On Ncino Following Better-Than-Expected Q2 Earnings - Ncino (NASDAQ:NCNO)
- Stock Market Today: Dow Rises, Nasdaq Seesaws With Nvidia Earnings And AI Data Center Boom In Focus (Live Coverage)
- MongoDB To Rally Around 63%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - American Airlines Group (NASDAQ:AAL), Heico (NYSE:HEI)
- Salesforce, Palantir lead market cap stock movers this Wednesday
- Kohl's Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins MongoDB, Canada Goose, Donaldson Company And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL), Coty (NYSE:COTY)
- MongoDB, EchoStar lead market cap stock movers on Wednesday
- Truist Securities raises nCino stock price target to $32 on growth initiatives
- nCino stock price target raised to $34 from $28 at Piper Sandler
- Keefe, Bruyette & Woods raises nCino stock price target to $34.50
- No one is expecting a global boom. This former hedge-fund manager says it’s coming and has a way to play it.
- nCino stock price target raised to $38 from $33 at Needham on strong Q2
- nCino stock price target raised to $36 by Raymond James on strong F2Q26
Дневной диапазон
29.84 30.45
Годовой диапазон
18.75 43.19
- Предыдущее закрытие
- 30.25
- Open
- 30.19
- Bid
- 29.99
- Ask
- 30.29
- Low
- 29.84
- High
- 30.45
- Объем
- 3.706 K
- Дневное изменение
- -0.86%
- Месячное изменение
- -5.15%
- 6-месячное изменение
- 8.03%
- Годовое изменение
- -5.30%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.