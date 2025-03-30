Moedas / MSB
MSB: Mesabi Trust
31.12 USD 0.17 (0.55%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MSB para hoje mudou para 0.55%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 30.50 e o mais alto foi 31.12.
Veja a dinâmica do par de moedas Mesabi Trust. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MSB Notícias
Faixa diária
30.50 31.12
Faixa anual
22.24 37.00
- Fechamento anterior
- 30.95
- Open
- 30.50
- Bid
- 31.12
- Ask
- 31.42
- Low
- 30.50
- High
- 31.12
- Volume
- 25
- Mudança diária
- 0.55%
- Mudança mensal
- 2.27%
- Mudança de 6 meses
- 14.33%
- Mudança anual
- 38.31%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh