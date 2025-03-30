FiyatlarBölümler
MSB: Mesabi Trust

30.75 USD 0.12 (0.39%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MSB fiyatı bugün 0.39% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 30.00 ve Yüksek fiyatı olarak 31.25 aralığında işlem gördü.

Mesabi Trust hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
30.00 31.25
Yıllık aralık
22.24 37.00
Önceki kapanış
30.63
Açılış
30.73
Satış
30.75
Alış
31.05
Düşük
30.00
Yüksek
31.25
Hacim
82
Günlük değişim
0.39%
Aylık değişim
1.05%
6 aylık değişim
12.97%
Yıllık değişim
36.67%
