MSB: Mesabi Trust
30.75 USD 0.12 (0.39%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MSB 환율이 오늘 0.39%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 30.00이고 고가는 31.25이었습니다.
Mesabi Trust 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
30.00 31.25
년간 변동
22.24 37.00
- 이전 종가
- 30.63
- 시가
- 30.73
- Bid
- 30.75
- Ask
- 31.05
- 저가
- 30.00
- 고가
- 31.25
- 볼륨
- 82
- 일일 변동
- 0.39%
- 월 변동
- 1.05%
- 6개월 변동
- 12.97%
- 년간 변동율
- 36.67%
20 9월, 토요일