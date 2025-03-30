クォートセクション
通貨 / MSB
MSB: Mesabi Trust

30.63 USD 0.32 (1.03%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MSBの今日の為替レートは、-1.03%変化しました。日中、通貨は1あたり30.40の安値と31.39の高値で取引されました。

Mesabi Trustダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
30.40 31.39
1年のレンジ
22.24 37.00
以前の終値
30.95
始値
30.50
買値
30.63
買値
30.93
安値
30.40
高値
31.39
出来高
64
1日の変化
-1.03%
1ヶ月の変化
0.66%
6ヶ月の変化
12.53%
1年の変化
36.13%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K