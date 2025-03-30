货币 / MSB
MSB: Mesabi Trust
31.06 USD 0.24 (0.78%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MSB汇率已更改0.78%。当日，交易品种以低点30.39和高点31.38进行交易。
关注Mesabi Trust动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MSB新闻
- 澳大利亚股市上涨；截至收盘澳大利亚S&P/ASX200指数上涨0.68%
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.68%
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.51%
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.51%
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Mesoblast stock
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.08%
- Canaccord Genuity initiates Mesoblast stock with Buy rating on cell therapy potential
- Jefferies downgrades Mesoblast stock to Hold despite price target increase
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 1.37%
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.90%
- Mesabi Trust announces lower distribution of $0.12 per unit
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.59%
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.66%
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.01%
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.09%
- Buy 6 Ideal Safe Dividend Power Dogs For June (NYSE:ZIM)
- Cameco Stock Scores High Composite Ratings
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.00%
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.56%
- First Three Children to Commence Treatment With Ryoncil ®
日范围
30.39 31.38
年范围
22.24 37.00
- 前一天收盘价
- 30.82
- 开盘价
- 31.18
- 卖价
- 31.06
- 买价
- 31.36
- 最低价
- 30.39
- 最高价
- 31.38
- 交易量
- 14
- 日变化
- 0.78%
- 月变化
- 2.07%
- 6个月变化
- 14.11%
- 年变化
- 38.04%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值