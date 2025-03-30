Валюты / MSB
MSB: Mesabi Trust
30.82 USD 0.45 (1.44%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MSB за сегодня изменился на -1.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.65, а максимальная — 31.34.
Следите за динамикой Mesabi Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
30.65 31.34
Годовой диапазон
22.24 37.00
- Предыдущее закрытие
- 31.27
- Open
- 31.27
- Bid
- 30.82
- Ask
- 31.12
- Low
- 30.65
- High
- 31.34
- Объем
- 42
- Дневное изменение
- -1.44%
- Месячное изменение
- 1.28%
- 6-месячное изменение
- 13.23%
- Годовое изменение
- 36.98%
