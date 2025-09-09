Moedas / MNDY
MNDY: monday.com Ltd
195.20 USD 6.81 (3.61%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MNDY para hoje mudou para 3.61%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 191.09 e o mais alto foi 195.62.
Veja a dinâmica do par de moedas monday.com Ltd. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
191.09 195.62
Faixa anual
166.22 342.64
- Fechamento anterior
- 188.39
- Open
- 192.19
- Bid
- 195.20
- Ask
- 195.50
- Low
- 191.09
- High
- 195.62
- Volume
- 415
- Mudança diária
- 3.61%
- Mudança mensal
- 4.29%
- Mudança de 6 meses
- -19.87%
- Mudança anual
- -30.43%
