MNDY: monday.com Ltd

195.60 USD 2.11 (1.09%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MNDY за сегодня изменился на 1.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 191.01, а максимальная — 196.15.

Следите за динамикой monday.com Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
191.01 196.15
Годовой диапазон
166.22 342.64
Предыдущее закрытие
193.49
Open
193.28
Bid
195.60
Ask
195.90
Low
191.01
High
196.15
Объем
2.647 K
Дневное изменение
1.09%
Месячное изменение
4.50%
6-месячное изменение
-19.71%
Годовое изменение
-30.29%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.