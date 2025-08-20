Валюты / MNDY
MNDY: monday.com Ltd
195.60 USD 2.11 (1.09%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MNDY за сегодня изменился на 1.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 191.01, а максимальная — 196.15.
Следите за динамикой monday.com Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости MNDY
Дневной диапазон
191.01 196.15
Годовой диапазон
166.22 342.64
- Предыдущее закрытие
- 193.49
- Open
- 193.28
- Bid
- 195.60
- Ask
- 195.90
- Low
- 191.01
- High
- 196.15
- Объем
- 2.647 K
- Дневное изменение
- 1.09%
- Месячное изменение
- 4.50%
- 6-месячное изменение
- -19.71%
- Годовое изменение
- -30.29%
