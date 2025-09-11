QuotazioniSezioni
Valute / MNDY
Tornare a Azioni

MNDY: monday.com Ltd

219.15 USD 12.97 (6.29%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MNDY ha avuto una variazione del 6.29% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 207.50 e ad un massimo di 220.32.

Segui le dinamiche di monday.com Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MNDY News

Intervallo Giornaliero
207.50 220.32
Intervallo Annuale
166.22 342.64
Chiusura Precedente
206.18
Apertura
207.78
Bid
219.15
Ask
219.45
Minimo
207.50
Massimo
220.32
Volume
5.097 K
Variazione giornaliera
6.29%
Variazione Mensile
17.09%
Variazione Semestrale
-10.04%
Variazione Annuale
-21.90%
20 settembre, sabato