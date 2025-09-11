Valute / MNDY
MNDY: monday.com Ltd
219.15 USD 12.97 (6.29%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MNDY ha avuto una variazione del 6.29% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 207.50 e ad un massimo di 220.32.
Segui le dinamiche di monday.com Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
207.50 220.32
Intervallo Annuale
166.22 342.64
- Chiusura Precedente
- 206.18
- Apertura
- 207.78
- Bid
- 219.15
- Ask
- 219.45
- Minimo
- 207.50
- Massimo
- 220.32
- Volume
- 5.097 K
- Variazione giornaliera
- 6.29%
- Variazione Mensile
- 17.09%
- Variazione Semestrale
- -10.04%
- Variazione Annuale
- -21.90%
20 settembre, sabato