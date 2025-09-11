CotationsSections
MNDY: monday.com Ltd

219.15 USD 12.97 (6.29%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de MNDY a changé de 6.29% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 207.50 et à un maximum de 220.32.

Suivez la dynamique monday.com Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
207.50 220.32
Range Annuel
166.22 342.64
Clôture Précédente
206.18
Ouverture
207.78
Bid
219.15
Ask
219.45
Plus Bas
207.50
Plus Haut
220.32
Volume
5.097 K
Changement quotidien
6.29%
Changement Mensuel
17.09%
Changement à 6 Mois
-10.04%
Changement Annuel
-21.90%
20 septembre, samedi