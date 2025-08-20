货币 / MNDY
MNDY: monday.com Ltd
196.35 USD 0.75 (0.38%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MNDY汇率已更改0.38%。当日，交易品种以低点194.70和高点201.32进行交易。
关注monday.com Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
194.70 201.32
年范围
166.22 342.64
- 前一天收盘价
- 195.60
- 开盘价
- 199.00
- 卖价
- 196.35
- 买价
- 196.65
- 最低价
- 194.70
- 最高价
- 201.32
- 交易量
- 827
- 日变化
- 0.38%
- 月变化
- 4.90%
- 6个月变化
- -19.40%
- 年变化
- -30.02%
