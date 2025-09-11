Währungen / MNDY
MNDY: monday.com Ltd
206.18 USD 17.79 (9.44%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MNDY hat sich für heute um 9.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 191.09 bis zu einem Hoch von 206.86 gehandelt.
Verfolgen Sie die monday.com Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MNDY News
- Piper Sandler senkt Kursziel für monday.com auf 275 US-Dollar
- Monday.com stock price target lowered to $275 at Piper Sandler
- DA Davidson bestätigt Kaufempfehlung für monday.com und Kursziel von 275 US-Dollar/n
- DA Davidson reiterates Buy rating on monday.com stock, maintains $275 price target
- Cantor Fitzgerald senkt Kursziel für monday.com auf 257 US-Dollar/n
- Monday.com stock price target lowered to $257 at Cantor Fitzgerald
- monday.com: Needham bestätigt Kaufempfehlung nach Konferenz "Elevate 2025"
- Monday.com stock rating reiterated at Buy by Needham after Elevate 2025
- 3 Best Stocks to Buy Now, 9/18/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Monday.com falls on soft 2027 revenue target
- monday.com: KeyBanc bestätigt Rating nach neuem Umsatzziel von 1,8 Mrd. $
- KeyBanc reiterates monday.com stock rating, sets $1.8B revenue target
- Monday.com Ltd. (MNDY) 2025 Investor Day Call (Transcript)
- monday.com Ltd. (MNDY) Analyst/Investor Day Transcript
- Monday.com-Aktie: Der Kurssturz bietet eine massive Chance
- Monday.com (MNDY) Gains As Market Dips: What You Should Know
- Undercover Growth Stocks to Buy: Fastly vs. Monday.com
- Will Weakening Net Dollar Retention Slow MNDY's Enterprise Gains?
- A Contrarian Call To Buy monday.com Shares Now (NASDAQ:MNDY)
- monday.com: 20% Quality Growth Compounder With Net Cash And GAAP Profitability (MNDY)
- Introducing Mab.io – An Opinionated PM Tool for Teams That Need Clarity
- monday.com Ltd. (MNDY) Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2025 Transcript
- Wachstum und KI im Fokus: Monday.Com präsentiert Strategie auf Goldman-Sachs-Konferenz
- Monday.Com at Goldman Sachs Conference: Growth and AI Strategy
Tagesspanne
191.09 206.86
Jahresspanne
166.22 342.64
- Vorheriger Schlusskurs
- 188.39
- Eröffnung
- 192.19
- Bid
- 206.18
- Ask
- 206.48
- Tief
- 191.09
- Hoch
- 206.86
- Volumen
- 4.942 K
- Tagesänderung
- 9.44%
- Monatsänderung
- 10.16%
- 6-Monatsänderung
- -15.36%
- Jahresänderung
- -26.52%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K