Dövizler / MNDY
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
MNDY: monday.com Ltd
219.15 USD 12.97 (6.29%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MNDY fiyatı bugün 6.29% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 207.50 ve Yüksek fiyatı olarak 220.32 aralığında işlem gördü.
monday.com Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MNDY haberleri
- Palantir, Apple Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- monday.com plunges 12.5% YTD: Should You Hold or Fold the stock?
- Here is What to Know Beyond Why monday.com Ltd. (MNDY) is a Trending Stock
- Monday.com için hedef fiyat Piper Sandler’da 275 dolara düşürüldü
- Monday.com stock price target lowered to $275 at Piper Sandler
- DA Davidson, monday.com hissesi için Al derecelendirmesini yineliyor, 275 dolar hedef fiyatını koruyor
- DA Davidson reiterates Buy rating on monday.com stock, maintains $275 price target
- Cantor Fitzgerald, monday.com için hedef fiyatını 257 dolara düşürdü
- Monday.com stock price target lowered to $257 at Cantor Fitzgerald
- Monday.com hisse senedi derecelendirmesi Elevate 2025 sonrası Needham tarafından Al olarak yinelendi
- Monday.com stock rating reiterated at Buy by Needham after Elevate 2025
- 3 Best Stocks to Buy Now, 9/18/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Monday.com yumuşak 2027 gelir hedefi nedeniyle düşüşte
- Monday.com falls on soft 2027 revenue target
- KeyBanc monday.com hisse senedi derecelendirmesini yineliyor, 1,8 milyar dolar gelir hedefi belirliyor
- KeyBanc reiterates monday.com stock rating, sets $1.8B revenue target
- Monday.com Ltd. (MNDY) 2025 Investor Day Call (Transcript)
- monday.com Ltd. (MNDY) Analyst/Investor Day Transcript
- Monday.com (MNDY) Gains As Market Dips: What You Should Know
- Undercover Growth Stocks to Buy: Fastly vs. Monday.com
- Will Weakening Net Dollar Retention Slow MNDY's Enterprise Gains?
- A Contrarian Call To Buy monday.com Shares Now (NASDAQ:MNDY)
- monday.com: 20% Quality Growth Compounder With Net Cash And GAAP Profitability (MNDY)
- Introducing Mab.io – An Opinionated PM Tool for Teams That Need Clarity
Günlük aralık
207.50 220.32
Yıllık aralık
166.22 342.64
- Önceki kapanış
- 206.18
- Açılış
- 207.78
- Satış
- 219.15
- Alış
- 219.45
- Düşük
- 207.50
- Yüksek
- 220.32
- Hacim
- 5.097 K
- Günlük değişim
- 6.29%
- Aylık değişim
- 17.09%
- 6 aylık değişim
- -10.04%
- Yıllık değişim
- -21.90%
21 Eylül, Pazar