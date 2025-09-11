통화 / MNDY
MNDY: monday.com Ltd
219.15 USD 12.97 (6.29%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MNDY 환율이 오늘 6.29%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 207.50이고 고가는 220.32이었습니다.
monday.com Ltd 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
MNDY News
- Palantir, Apple Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- monday.com plunges 12.5% YTD: Should You Hold or Fold the stock?
- Here is What to Know Beyond Why monday.com Ltd. (MNDY) is a Trending Stock
- 먼데이닷컴(MNDY) 목표 주가, 파이퍼 샌들러, 275달러로 하향
- Monday.com stock price target lowered to $275 at Piper Sandler
- 먼데이닷컴, DA Davidson ’매수’ 등급 재확인, 목표가 $275 유지
- DA Davidson reiterates Buy rating on monday.com stock, maintains $275 price target
- 먼데이닷컴(MNDY), Cantor Fitzgerald 목표 주가 $257로 하향
- Monday.com stock price target lowered to $257 at Cantor Fitzgerald
- 먼데이닷컴, Needham, ’매수’ 등급 재확인...Elevate 2025 후
- Monday.com stock rating reiterated at Buy by Needham after Elevate 2025
- 3 Best Stocks to Buy Now, 9/18/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Monday.com, 2027년 소프트 매출 목표로 주가 하락
- Monday.com falls on soft 2027 revenue target
- 먼데이닷컴, KeyBanc 투자의견 재확인...매출 목표 18억 달러 제시
- KeyBanc reiterates monday.com stock rating, sets $1.8B revenue target
- Monday.com Ltd. (MNDY) 2025 Investor Day Call (Transcript)
- monday.com Ltd. (MNDY) Analyst/Investor Day Transcript
- Monday.com (MNDY) Gains As Market Dips: What You Should Know
- Undercover Growth Stocks to Buy: Fastly vs. Monday.com
- Will Weakening Net Dollar Retention Slow MNDY's Enterprise Gains?
- A Contrarian Call To Buy monday.com Shares Now (NASDAQ:MNDY)
- monday.com: 20% Quality Growth Compounder With Net Cash And GAAP Profitability (MNDY)
- Introducing Mab.io – An Opinionated PM Tool for Teams That Need Clarity
일일 변동 비율
207.50 220.32
년간 변동
166.22 342.64
- 이전 종가
- 206.18
- 시가
- 207.78
- Bid
- 219.15
- Ask
- 219.45
- 저가
- 207.50
- 고가
- 220.32
- 볼륨
- 5.097 K
- 일일 변동
- 6.29%
- 월 변동
- 17.09%
- 6개월 변동
- -10.04%
- 년간 변동율
- -21.90%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K