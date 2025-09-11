クォートセクション
通貨 / MNDY
MNDY: monday.com Ltd

206.18 USD 17.79 (9.44%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MNDYの今日の為替レートは、9.44%変化しました。日中、通貨は1あたり191.09の安値と206.86の高値で取引されました。

monday.com Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
191.09 206.86
1年のレンジ
166.22 342.64
以前の終値
188.39
始値
192.19
買値
206.18
買値
206.48
安値
191.09
高値
206.86
出来高
4.942 K
1日の変化
9.44%
1ヶ月の変化
10.16%
6ヶ月の変化
-15.36%
1年の変化
-26.52%
