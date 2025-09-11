通貨 / MNDY
MNDY: monday.com Ltd
206.18 USD 17.79 (9.44%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MNDYの今日の為替レートは、9.44%変化しました。日中、通貨は1あたり191.09の安値と206.86の高値で取引されました。
monday.com Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
191.09 206.86
1年のレンジ
166.22 342.64
- 以前の終値
- 188.39
- 始値
- 192.19
- 買値
- 206.18
- 買値
- 206.48
- 安値
- 191.09
- 高値
- 206.86
- 出来高
- 4.942 K
- 1日の変化
- 9.44%
- 1ヶ月の変化
- 10.16%
- 6ヶ月の変化
- -15.36%
- 1年の変化
- -26.52%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K