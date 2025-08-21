CotizacionesSecciones
MNDY: monday.com Ltd

188.39 USD 7.21 (3.69%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de MNDY de hoy ha cambiado un -3.69%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 180.30, mientras que el máximo ha alcanzado 201.32.

Rango diario
180.30 201.32
Rango anual
166.22 342.64
Cierres anteriores
195.60
Open
199.00
Bid
188.39
Ask
188.69
Low
180.30
High
201.32
Volumen
6.830 K
Cambio diario
-3.69%
Cambio mensual
0.65%
Cambio a 6 meses
-22.67%
Cambio anual
-32.86%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B