Divisas / MNDY
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
MNDY: monday.com Ltd
188.39 USD 7.21 (3.69%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MNDY de hoy ha cambiado un -3.69%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 180.30, mientras que el máximo ha alcanzado 201.32.
Siga la dinámica de la pareja de divisas monday.com Ltd. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MNDY News
- monday.com Ltd. (MNDY) Analyst/Investor Day Transcript
- Monday.com (MNDY) Gains As Market Dips: What You Should Know
- Undercover Growth Stocks to Buy: Fastly vs. Monday.com
- Will Weakening Net Dollar Retention Slow MNDY's Enterprise Gains?
- A Contrarian Call To Buy monday.com Shares Now (NASDAQ:MNDY)
- monday.com: 20% Quality Growth Compounder With Net Cash And GAAP Profitability (MNDY)
- Introducing Mab.io – An Opinionated PM Tool for Teams That Need Clarity
- monday.com Ltd. (MNDY) Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2025 Transcript
- Monday.com en la Conferencia de Goldman Sachs: Estrategia de crecimiento e IA
- Monday.com en conferencia de Goldman Sachs: Estrategia de crecimiento e IA
- Monday.Com at Goldman Sachs Conference: Growth and AI Strategy
- Is It Worth Investing in Monday.com (MNDY) Based on Wall Street's Bullish Views?
- MNDY's Spending Surge Intensifies: Is Margin Expansion at Risk?
- 3 Best Stocks to Buy Now, 9/9/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Jefferies says Monday.com selloff overdone, keeps top-pick rating
- Is Trending Stock monday.com Ltd. (MNDY) a Buy Now?
- monday.com vs. Salesforce: Which Workflow Stock Has More Upside?
- HubSpot stock rating reiterated at Buy by Canaccord Genuity
- monday.com Ltd. (MNDY) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- Is Monday.com (MNDY) a Buy as Wall Street Analysts Look Optimistic?
- NVIDIA, Dell Set To Report Earnings As Investors Focus On Core PCE Price Index
- Why Is Monday.com Stock Falling On Thursday? - Monday.Com (NASDAQ:MNDY)
- BofA downgrades Monday.com on AI-driven hit to search traffic
- Monday.com stock hits 52-week low at 166.49 USD
Rango diario
180.30 201.32
Rango anual
166.22 342.64
- Cierres anteriores
- 195.60
- Open
- 199.00
- Bid
- 188.39
- Ask
- 188.69
- Low
- 180.30
- High
- 201.32
- Volumen
- 6.830 K
- Cambio diario
- -3.69%
- Cambio mensual
- 0.65%
- Cambio a 6 meses
- -22.67%
- Cambio anual
- -32.86%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B