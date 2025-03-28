Moedas / LTRN
LTRN: Lantern Pharma Inc
4.07 USD 0.16 (4.09%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do LTRN para hoje mudou para 4.09%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.89 e o mais alto foi 4.14.
Veja a dinâmica do par de moedas Lantern Pharma Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
3.89 4.14
Faixa anual
2.56 6.12
- Fechamento anterior
- 3.91
- Open
- 3.90
- Bid
- 4.07
- Ask
- 4.37
- Low
- 3.89
- High
- 4.14
- Volume
- 124
- Mudança diária
- 4.09%
- Mudança mensal
- -0.97%
- Mudança de 6 meses
- 14.01%
- Mudança anual
- 7.39%
