LTRN: Lantern Pharma Inc
4.06 USD 0.01 (0.25%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LTRN hat sich für heute um -0.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.93 bis zu einem Hoch von 4.14 gehandelt.
Verfolgen Sie die Lantern Pharma Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
3.93 4.14
Jahresspanne
2.56 6.12
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.07
- Eröffnung
- 4.14
- Bid
- 4.06
- Ask
- 4.36
- Tief
- 3.93
- Hoch
- 4.14
- Volumen
- 47
- Tagesänderung
- -0.25%
- Monatsänderung
- -1.22%
- 6-Monatsänderung
- 13.73%
- Jahresänderung
- 7.12%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K