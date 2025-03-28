Валюты / LTRN
LTRN: Lantern Pharma Inc
4.10 USD 0.29 (7.61%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LTRN за сегодня изменился на 7.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.03, а максимальная — 4.34.
Следите за динамикой Lantern Pharma Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости LTRN
- Акции Lantern Pharma растут после достижения противораковым препаратом LP-184 целевых показателей в испытаниях
- Lantern Pharma stock climbs after LP-184 cancer drug hits trial endpoints
- Lantern Pharma receives FDA feedback on pediatric brain cancer trial
- Lantern Pharma Narrows Loss in Q2
- FDA clears IND for Starlight’s brain cancer combination therapy
- Lantern Pharma completes Japanese enrollment in lung cancer trial
- Lantern Pharma appoints Lee T. Schalop, M.D. to board and amends quorum rules
- Lantern Pharma appoints biotech executive Lee Schalop to board
- Lantern Pharma reports complete response in aggressive lymphoma patient
- Lantern Pharma launches AI module to predict cancer treatment combos
- Lung Cancer Patient in Lantern Pharma’s Harmonic Trial Shows Durable Complete Response in Target Cancer Lesions with Survival Continuing for Nearly Two Years
- Lantern Pharma shares sold by major shareholder for $123,600
- Lantern Pharma sees $208,271 in stock sales by major shareholders
- Lantern pharma investors see $168,418 in stock sales
- Lantern Pharma’s LP-184 shows promise for pediatric brain cancer
- Lantern Pharma Q1 2025 slides: narrowing losses as clinical trials advance
- Lantern Pharma Reports First Quarter 2025 Financial Results and Business Updates
- EXCLUSIVE: FDA Clears Lantern Pharma's Planned Phase 1b/2 Trial of LP-184 In Treatment-Resistant Lung Cancer Patients - Lantern Pharma (NASDAQ:LTRN)
- EXCLUSIVE: Lantern Advances Breast Cancer Drug Candidate With FDA Clearance For Early-Stage Trial - Lantern Pharma (NASDAQ:LTRN)
- Lantern Pharma Inc. (LTRN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
4.03 4.34
Годовой диапазон
2.56 6.12
- Предыдущее закрытие
- 3.81
- Open
- 4.04
- Bid
- 4.10
- Ask
- 4.40
- Low
- 4.03
- High
- 4.34
- Объем
- 793
- Дневное изменение
- 7.61%
- Месячное изменение
- -0.24%
- 6-месячное изменение
- 14.85%
- Годовое изменение
- 8.18%
