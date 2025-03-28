QuotazioniSezioni
LTRN
LTRN: Lantern Pharma Inc

4.03 USD 0.04 (0.98%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio LTRN ha avuto una variazione del -0.98% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.90 e ad un massimo di 4.14.

Segui le dinamiche di Lantern Pharma Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
3.90 4.14
Intervallo Annuale
2.56 6.12
Chiusura Precedente
4.07
Apertura
4.14
Bid
4.03
Ask
4.33
Minimo
3.90
Massimo
4.14
Volume
100
Variazione giornaliera
-0.98%
Variazione Mensile
-1.95%
Variazione Semestrale
12.89%
Variazione Annuale
6.33%
21 settembre, domenica