Moedas / LOOP
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
LOOP: Loop Industries Inc
1.80 USD 0.03 (1.69%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do LOOP para hoje mudou para 1.69%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.78 e o mais alto foi 1.89.
Veja a dinâmica do par de moedas Loop Industries Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LOOP Notícias
- Loop Industries assina acordo plurianual para fornecimento de resina de poliéster circular
- Loop fornecerá DMT reciclado à Taro Plast para aplicações automotivas
- Loop to supply recycled DMT to Taro Plast for automotive applications
- Earnings call transcript: Loop Industries outlines fiscal strategies in Q1 2025
- Loop Industries to acquire strategic site in Gujarat for PET facility
- Loop Industries launches textile waste-based polyester resin
- Zillow sued by Homes.com owner CoStar for ’massive’ copyright violations
- Insider Activity Roundup: Monday’s Top Buys and Sells in US Stocks
- Loop Industries director hart buys $136k in shares
- Loop Industries director Sellyn buys $151,440 in stock
- Loop Industries CEO Daniel Solomita buys shares worth $915k
- Loop Industries’ chief revenue officer Catino buys $151k in shares
- Loop Industries director Stubina buys $151k in shares
- CoStar Group price target raised to $89 from $82 at BMO Capital
- Citi raises CoStar Group stock price target to $100 on strong CRE bookings
- Loop Industries Narrows Q1 Loss
- Loop Industries earnings missed by $0.01, revenue fell short of estimates
- Loop Industries, Inc. (LOOP) Reports Q1 Loss, Beats Revenue Estimates
- CoStar Group stock unchanged as BMO Capital reiterates Market Perform
- Delta Air Lines, Conagra Brands Set To Report Earnings As Markets Await Consumer Credit
- Loop Industries Announces $1.5 Million Engineering Services Agreement for Infinite Loop India Project
- Loop Industries Reports Fourth Quarter and Full Year Fiscal 2025 Results and Provides Update on Business Developments
LOOP on the Community Forum
Faixa diária
1.78 1.89
Faixa anual
0.85 2.29
- Fechamento anterior
- 1.77
- Open
- 1.82
- Bid
- 1.80
- Ask
- 2.10
- Low
- 1.78
- High
- 1.89
- Volume
- 163
- Mudança diária
- 1.69%
- Mudança mensal
- 20.81%
- Mudança de 6 meses
- 59.29%
- Mudança anual
- 1.12%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh