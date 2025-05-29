Divisas / LOOP
LOOP: Loop Industries Inc
1.77 USD 0.08 (4.32%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de LOOP de hoy ha cambiado un -4.32%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.77, mientras que el máximo ha alcanzado 1.94.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Loop Industries Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
LOOP News
- Loop suministrará DMT reciclado a Taro Plast para aplicaciones automotrices
- Loop to supply recycled DMT to Taro Plast for automotive applications
- Earnings call transcript: Loop Industries outlines fiscal strategies in Q1 2025
- Loop Industries to acquire strategic site in Gujarat for PET facility
- Loop Industries launches textile waste-based polyester resin
- Zillow sued by Homes.com owner CoStar for ’massive’ copyright violations
- Insider Activity Roundup: Monday’s Top Buys and Sells in US Stocks
- Loop Industries director hart buys $136k in shares
- Loop Industries director Sellyn buys $151,440 in stock
- Loop Industries CEO Daniel Solomita buys shares worth $915k
- Loop Industries’ chief revenue officer Catino buys $151k in shares
- Loop Industries director Stubina buys $151k in shares
- CoStar Group price target raised to $89 from $82 at BMO Capital
- Citi raises CoStar Group stock price target to $100 on strong CRE bookings
- Loop Industries Narrows Q1 Loss
- Loop Industries earnings missed by $0.01, revenue fell short of estimates
- Loop Industries, Inc. (LOOP) Reports Q1 Loss, Beats Revenue Estimates
- CoStar Group stock unchanged as BMO Capital reiterates Market Perform
- Delta Air Lines, Conagra Brands Set To Report Earnings As Markets Await Consumer Credit
- Loop Industries Announces $1.5 Million Engineering Services Agreement for Infinite Loop India Project
- Loop Industries Reports Fourth Quarter and Full Year Fiscal 2025 Results and Provides Update on Business Developments
Rango diario
1.77 1.94
Rango anual
0.85 2.29
- Cierres anteriores
- 1.85
- Open
- 1.85
- Bid
- 1.77
- Ask
- 2.07
- Low
- 1.77
- High
- 1.94
- Volumen
- 301
- Cambio diario
- -4.32%
- Cambio mensual
- 18.79%
- Cambio a 6 meses
- 56.64%
- Cambio anual
- -0.56%
