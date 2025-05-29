Валюты / LOOP
LOOP: Loop Industries Inc
1.85 USD 0.05 (2.63%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LOOP за сегодня изменился на -2.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.83, а максимальная — 1.89.
Следите за динамикой Loop Industries Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости LOOP
- Loop поставит переработанный ДМТ компании Taro Plast для автомобильных приложений
- Loop to supply recycled DMT to Taro Plast for automotive applications
- Earnings call transcript: Loop Industries outlines fiscal strategies in Q1 2025
- Loop Industries to acquire strategic site in Gujarat for PET facility
- Loop Industries launches textile waste-based polyester resin
- Zillow sued by Homes.com owner CoStar for ’massive’ copyright violations
- Insider Activity Roundup: Monday’s Top Buys and Sells in US Stocks
- Loop Industries director hart buys $136k in shares
- Loop Industries director Sellyn buys $151,440 in stock
- Loop Industries CEO Daniel Solomita buys shares worth $915k
- Loop Industries’ chief revenue officer Catino buys $151k in shares
- Loop Industries director Stubina buys $151k in shares
- CoStar Group price target raised to $89 from $82 at BMO Capital
- Citi raises CoStar Group stock price target to $100 on strong CRE bookings
- Loop Industries Narrows Q1 Loss
- Loop Industries earnings missed by $0.01, revenue fell short of estimates
- Loop Industries, Inc. (LOOP) Reports Q1 Loss, Beats Revenue Estimates
- CoStar Group stock unchanged as BMO Capital reiterates Market Perform
- Delta Air Lines, Conagra Brands Set To Report Earnings As Markets Await Consumer Credit
- Loop Industries Announces $1.5 Million Engineering Services Agreement for Infinite Loop India Project
- Loop Industries Reports Fourth Quarter and Full Year Fiscal 2025 Results and Provides Update on Business Developments
Дневной диапазон
1.83 1.89
Годовой диапазон
0.85 2.29
- Предыдущее закрытие
- 1.90
- Open
- 1.85
- Bid
- 1.85
- Ask
- 2.15
- Low
- 1.83
- High
- 1.89
- Объем
- 40
- Дневное изменение
- -2.63%
- Месячное изменение
- 24.16%
- 6-месячное изменение
- 63.72%
- Годовое изменение
- 3.93%
