HWCPZ: Hancock Whitney Corporation - 6.25% Subordinated Notes due 2060
24.4500 USD 0.0800 (0.33%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do HWCPZ para hoje mudou para 0.33%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.3262 e o mais alto foi 24.4500.
Veja a dinâmica do par de moedas Hancock Whitney Corporation - 6.25% Subordinated Notes due 2060. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
HWCPZ Notícias
Faixa diária
24.3262 24.4500
Faixa anual
22.2100 26.0000
- Fechamento anterior
- 24.3700
- Open
- 24.3262
- Bid
- 24.4500
- Ask
- 24.4530
- Low
- 24.3262
- High
- 24.4500
- Volume
- 3
- Mudança diária
- 0.33%
- Mudança mensal
- 3.25%
- Mudança de 6 meses
- 0.29%
- Mudança anual
- -5.60%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh