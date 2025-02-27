Valute / HWCPZ
HWCPZ: Hancock Whitney Corporation - 6.25% Subordinated Notes due 2060
24.4700 USD 0.0201 (0.08%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio HWCPZ ha avuto una variazione del 0.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.3373 e ad un massimo di 24.4700.
Segui le dinamiche di Hancock Whitney Corporation - 6.25% Subordinated Notes due 2060. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
24.3373 24.4700
Intervallo Annuale
22.2100 26.0000
- Chiusura Precedente
- 24.4499
- Apertura
- 24.4300
- Bid
- 24.4700
- Ask
- 24.4730
- Minimo
- 24.3373
- Massimo
- 24.4700
- Volume
- 10
- Variazione giornaliera
- 0.08%
- Variazione Mensile
- 3.34%
- Variazione Semestrale
- 0.37%
- Variazione Annuale
- -5.52%
20 settembre, sabato