HWCPZ: Hancock Whitney Corporation - 6.25% Subordinated Notes due 2060

24.4700 USD 0.0201 (0.08%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio HWCPZ ha avuto una variazione del 0.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.3373 e ad un massimo di 24.4700.

Segui le dinamiche di Hancock Whitney Corporation - 6.25% Subordinated Notes due 2060. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
24.3373 24.4700
Intervallo Annuale
22.2100 26.0000
Chiusura Precedente
24.4499
Apertura
24.4300
Bid
24.4700
Ask
24.4730
Minimo
24.3373
Massimo
24.4700
Volume
10
Variazione giornaliera
0.08%
Variazione Mensile
3.34%
Variazione Semestrale
0.37%
Variazione Annuale
-5.52%
20 settembre, sabato