Валюты / HWCPZ
HWCPZ: Hancock Whitney Corporation - 6.25% Subordinated Notes due 2060
24.2700 USD 0.0300 (0.12%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HWCPZ за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.1200, а максимальная — 24.2700.
Следите за динамикой Hancock Whitney Corporation - 6.25% Subordinated Notes due 2060. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости HWCPZ
Дневной диапазон
24.1200 24.2700
Годовой диапазон
22.2100 26.0000
- Предыдущее закрытие
- 24.2400
- Open
- 24.1700
- Bid
- 24.2700
- Ask
- 24.2730
- Low
- 24.1200
- High
- 24.2700
- Объем
- 26
- Дневное изменение
- 0.12%
- Месячное изменение
- 2.49%
- 6-месячное изменение
- -0.45%
- Годовое изменение
- -6.29%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.