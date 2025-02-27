KurseKategorien
HWCPZ: Hancock Whitney Corporation - 6.25% Subordinated Notes due 2060

24.4499 USD 0.0799 (0.33%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HWCPZ hat sich für heute um 0.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.2200 bis zu einem Hoch von 24.4500 gehandelt.

Verfolgen Sie die Hancock Whitney Corporation - 6.25% Subordinated Notes due 2060-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
Tagesspanne
24.2200 24.4500
Jahresspanne
22.2100 26.0000
Vorheriger Schlusskurs
24.3700
Eröffnung
24.2200
Bid
24.4499
Ask
24.4529
Tief
24.2200
Hoch
24.4500
Volumen
18
Tagesänderung
0.33%
Monatsänderung
3.25%
6-Monatsänderung
0.29%
Jahresänderung
-5.60%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K