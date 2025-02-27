Währungen / HWCPZ
HWCPZ: Hancock Whitney Corporation - 6.25% Subordinated Notes due 2060
24.4499 USD 0.0799 (0.33%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HWCPZ hat sich für heute um 0.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.2200 bis zu einem Hoch von 24.4500 gehandelt.
Verfolgen Sie die Hancock Whitney Corporation - 6.25% Subordinated Notes due 2060-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
HWCPZ News
Tagesspanne
24.2200 24.4500
Jahresspanne
22.2100 26.0000
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.3700
- Eröffnung
- 24.2200
- Bid
- 24.4499
- Ask
- 24.4529
- Tief
- 24.2200
- Hoch
- 24.4500
- Volumen
- 18
- Tagesänderung
- 0.33%
- Monatsänderung
- 3.25%
- 6-Monatsänderung
- 0.29%
- Jahresänderung
- -5.60%
